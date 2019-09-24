محمد بن مسعود - الدمام - شاهد عيان: تذكرت صوت ابنتي فقفزت في لحظة مروّعة تفرق بين الحي والميت، قفز أب أمريكي وهو يحتضن طفلته ذات الخمسة أعوام، أمام قطار في محطة مترو بمدينة نيويورك، صباح أمس الاثنين، توقف القطار وسمع الجميع صوتًا يأتي من تحته، كان المشهد مرعبًا؛ لكن النهاية مذهلة.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، وقع الحادث المروع في محطة قطارات كينجز بريدج بضاحية برونكس في مدينة نيويورك في الثامنة من صباح أمس الاثنين.

وحسب لقطات مروعة رصدتها كاميرات المراقبة، دخل الأب (45 عامًا) محطة القطار مصطحبًا طفلته وعلى ظهرها حقيبة وردية اللون، وقف الأب على الرصيف، وفي لحظة دخول قطار 4، رفع الأب الطفلة في حضنه وقفز بها أمام القطار وسط صدمة وذهول الجميع.

وعلى الفور تَوَقّف القطار، وسادت لحظة صمت رهيبة، ثم سمع الجميع صوت بكاء الطفلة، كانت مصابة بالرعب ترقد بجوار جثة أبيها الذي دهسه القطار.

في اللحظة التالية، قفز رجلان، ونظرَا أسفل القطار، وهنا تحركت الطفلة حتى خرجت من بين القضبان والعجلات الحديدية، وتلقفتها أيادي الرجلين، ثم سلمها أحدهما للواقفين على الرصيف؛ حيث راحت امرأة تفحصها لتتأكد أنها بخير.

ونقلت "نيويورك بوست" عن أحد الرجلين ويدعى "سيزر دومينجوز" (29 عامًا)، قوله: حينما سمعت بكاء الطفلة، تذكرت صوت ابنتي ذات الستة أعوام، فلم أتمالك نفسي وقفزت لإنقاذها.

وقالت الصحيفة: قام عمال الطوارئ بنقل الطفلة إلى مركز طبي؛ حيث تعاني من جروح طفيفة؛ بينما أعلنوا موت الأب في مكان الحادث.

وأعلنت الشرطة أنها لا تزال تُحقق في ظروف الحادث، وأسباب إقدام الأب على الانتحار مصطحبًا ابنته. Advertisements

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 12:50 PM شاهد عيان: تذكرت صوت ابنتي فقفزت أمريكي قفز أمام القطار محتضنًا طفلته.. شاهد النهاية المذهلة أمريكي قفز أمام القطار محتضنًا طفلته.. شاهد النهاية المذهلة في لحظة مروّعة تفرق بين الحي والميت، قفز أب أمريكي وهو يحتضن طفلته ذات الخمسة أعوام، أمام قطار في محطة مترو بمدينة نيويورك، صباح أمس الاثنين، توقف القطار وسمع الجميع صوتًا يأتي من تحته، كان المشهد مرعبًا؛ لكن النهاية مذهلة.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، وقع الحادث المروع في محطة قطارات كينجز بريدج بضاحية برونكس في مدينة نيويورك في الثامنة من صباح أمس الاثنين.

وحسب لقطات مروعة رصدتها كاميرات المراقبة، دخل الأب (45 عامًا) محطة القطار مصطحبًا طفلته وعلى ظهرها حقيبة وردية اللون، وقف الأب على الرصيف، وفي لحظة دخول قطار 4، رفع الأب الطفلة في حضنه وقفز بها أمام القطار وسط صدمة وذهول الجميع.

وعلى الفور تَوَقّف القطار، وسادت لحظة صمت رهيبة، ثم سمع الجميع صوت بكاء الطفلة، كانت مصابة بالرعب ترقد بجوار جثة أبيها الذي دهسه القطار.

في اللحظة التالية، قفز رجلان، ونظرَا أسفل القطار، وهنا تحركت الطفلة حتى خرجت من بين القضبان والعجلات الحديدية، وتلقفتها أيادي الرجلين، ثم سلمها أحدهما للواقفين على الرصيف؛ حيث راحت امرأة تفحصها لتتأكد أنها بخير.

ونقلت "نيويورك بوست" عن أحد الرجلين ويدعى "سيزر دومينجوز" (29 عامًا)، قوله: حينما سمعت بكاء الطفلة، تذكرت صوت ابنتي ذات الستة أعوام، فلم أتمالك نفسي وقفزت لإنقاذها.

وقالت الصحيفة: قام عمال الطوارئ بنقل الطفلة إلى مركز طبي؛ حيث تعاني من جروح طفيفة؛ بينما أعلنوا موت الأب في مكان الحادث.

وأعلنت الشرطة أنها لا تزال تُحقق في ظروف الحادث، وأسباب إقدام الأب على الانتحار مصطحبًا ابنته. الكلمات المفتاحية

، أمريكي قفز أمام القطار محتضنًا طفلته.. شاهد النهاية المذهلة ،

المصدر : الخليج 365