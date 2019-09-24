محمد بن مسعود - الدمام - من خلال إتقان المهارات الأمنية والإنجازات المحققة لحفظ أمن وسلامة وطننا سلّط فيلم "همّة حتى القمّة" الضوء على جهود رجال الأمن العام؛ للوصول إلى القمّة وتحقيق الرؤية الحكيمة ٢٠٣٠ نحو المستقبل المشرق من خلال إتقان المهارات الأمنية والإنجازات المحققة لحفظ أمن وسلامة وطننا الغالي واستقراره. 24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 12:13 PM من خلال إتقان المهارات الأمنية والإنجازات المحققة لحفظ أمن وسلامة وطننا Advertisements "همّة حتى القمّة" .. فيلم قصير يحكي همّة رجال الأمن العام للوصول إلى القمّة "همّة حتى القمّة" .. فيلم قصير يحكي همّة رجال الأمن العام للوصول إلى القمّة سلّط فيلم "همّة حتى القمّة" الضوء على جهود رجال الأمن العام؛ للوصول إلى القمّة وتحقيق الرؤية الحكيمة ٢٠٣٠ نحو المستقبل المشرق من خلال إتقان المهارات الأمنية والإنجازات المحققة لحفظ أمن وسلامة وطننا الغالي واستقراره. الكلمات المفتاحية ، "همّة حتى القمّة" .. فيلم قصير يحكي همّة رجال الأمن العام للوصول إلى القمّة ،

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