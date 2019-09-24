، إعصار "هيكا" يتحرك غرباً فهل تتأثر السعودية؟ "الحربي" يتوقع حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: مداري قوي تصل فيه الرياح إلى 119 كم/ساعة وتصحبه الهطولات

توقع إبراهيم بن متعب الحربي؛ الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن تتأثر مناطق غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر بإعصار "هيكا".

تفصيلاً؛ قال "الحربي": "الإعصار عبارة عن منخفض مداري قوي تزداد فيه شدة الرياح عن 119 كم/ساعة، وتتحرك بشكل دائري فتكوّن ما يشبه الحلزون، وتُصاحبها عواصف رعدية شديدة تتسم بغزارة الهطول، وتتكون الأعاصير في المناطق الاستوائيّة وتتحرك نحو المناطق المداريّة، ويتدرج التصنيف العالمي للأعاصير من 1 إلى 5 درجات تبعاً لقوة الإعصار، ويبدأ من منخفض عميق ثُم يتحول إلى عاصفة مدارية تليها درجات الأعاصير".

وأضاف: "بدأ تأثير إعصار هيكا في أجواء سلطنة عُمان خلال هذه الساعات بشكل غير مباشر، وسيبدأ تأثيره الفعلي مساء اليوم الثلاثاء، ويمتد تأثيره خلال اليومين المقبلين -بمشيئة الله- حيث بلغ في تصنيفه من حيث القوة إلى إعصار من الدرجة الأولى وتُقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار حالياً من 65 إلى 75 عقدة (120 إلى 130 كم/ساعة)، ومن المتوقع أن يكون مسار الإعصار نحو الغرب - بمشيئة الله".

وتابع: "بأمر الله السواحل الجنوبية من سلطنة عُمان هي أول من تتأثر بشكل مباشر، خصوصاً جزيرة مصيرة؛ حيث من المتوقع أن يمر مركز الإعصار بالقرب منها لذلك من المتوقع أن تتأثر بأمطار غزيرة ورياح شديدة تتجاوز 55 عقدة.

وأردف: "من المتوقع أن تتأثر غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر، وذلك بعد تلاشي الإعصار؛ حيث من المتوقع أن تتقدم كتلة مدارية رطبة على تلك المناطق مما يسهم في نشاط حالة جوية - بأمر الله".