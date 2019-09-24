، "مدارس الرياض" تكتسي بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات تَوَزّعت على أكثر من 4500 مدرسة للبنين والبنات اكتست مدارس الرياض باللون الأخضر، وانطلقت اليوم مع عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ(89) عبر احتفالات تَوَزعت على أكثر من 4500 مدرسة للبنين والبنات في الرياض.

ولم يعد اليوم الوطني السعودي مجرد يوم عابر، يذكّر التلفزيون الرسمي المواطنين بتفاصيله، ويقتصر على كلمات رسمية في نشرات الأخبار؛ إذ تجاوز مرحلة كونه مناسبة رسمية حكومية؛ ليتحول إلى يوم شعبي بامتياز، يعبر فيه المواطنون عن مشاعرهم تجاه وطنهم بابتكارات خاصة، تتطور من عام لآخر؛ ليكون يوم الوطن موعدًا سنويًّا ينتظره الكثيرون، تعبيرًا عن الفرح والاعتزاز.

وتجسّدت مشاركات المدارس والمعلمين على أهداف عدة؛ أهمها الاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، وتجسيد مشاعر الحب والولاء إلى ولي الأمر، وتعزيز قِيَم الانتماء إلى الوطن، وإبراز دور المؤسس وأبنائه في لمّ الشمل وتوحيد الوطن والاعتزاز بدور الآباء والأجداد في بناء الوطن، وتقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية، والمحافظة على مكتسبات الوطن وتنميتها، وتقدير المشاريع التنموية والفخر بها، والتأكيد على الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه الوطن.

ففي مدرسة عبدالله بن جبير بالرياض، شارَكَ الطلاب والمعلمون وبعض أولياء الأمور باحتفاليات اليوم الوطني الذي جسّد مشاعرهم لحبهم للوطن وتعزيزهم لِقِيَم الانتماء الوطني، وإبراز دور المؤسس وأبنائه في لمّ الشمل؛ حيث تنوعت البرامج والفقرات إلى فعاليات جسّدت الفرحة والاعتزاز باليوم الوطني.

وأوضح رائد النشاط بالمدرسة محسن المفقاعي؛ أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الغالية لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء إلى الوطن، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقًا من مضامين رؤية المملكة 2030 في تعميق الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام ومنسوبيه.

وهنّأ "المفقاعي" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأشار وكيل المدرسة لشؤون الطلاب فلاح الرويس، إلى أن جميع الفعاليات باليوم الوطني؛ تأتي لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وحث الطلاب والطالبات على المشاركة في فعالية "مبادرتي الوطنية"؛ مبينًا أنه تم اختيار شعار "هويتي وطني".

وكان قائد المدرسة سعيد الروقي ووكيلها للشؤون التعليمية محمد العتيبي، قد أشرفا على فعاليات اليوم الوطني منذ دخول الطلاب ومشاركتهم في هذه الفرحة السعيدة.

"مدارس الرياض" تكتسي بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-24 اكتست مدارس الرياض باللون الأخضر، وانطلقت اليوم مع عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ(89) عبر احتفالات تَوَزعت على أكثر من 4500 مدرسة للبنين والبنات في الرياض.

ولم يعد اليوم الوطني السعودي مجرد يوم عابر، يذكّر التلفزيون الرسمي المواطنين بتفاصيله، ويقتصر على كلمات رسمية في نشرات الأخبار؛ إذ تجاوز مرحلة كونه مناسبة رسمية حكومية؛ ليتحول إلى يوم شعبي بامتياز، يعبر فيه المواطنون عن مشاعرهم تجاه وطنهم بابتكارات خاصة، تتطور من عام لآخر؛ ليكون يوم الوطن موعدًا سنويًّا ينتظره الكثيرون، تعبيرًا عن الفرح والاعتزاز.

وتجسّدت مشاركات المدارس والمعلمين على أهداف عدة؛ أهمها الاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، وتجسيد مشاعر الحب والولاء إلى ولي الأمر، وتعزيز قِيَم الانتماء إلى الوطن، وإبراز دور المؤسس وأبنائه في لمّ الشمل وتوحيد الوطن والاعتزاز بدور الآباء والأجداد في بناء الوطن، وتقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية، والمحافظة على مكتسبات الوطن وتنميتها، وتقدير المشاريع التنموية والفخر بها، والتأكيد على الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه الوطن.

ففي مدرسة عبدالله بن جبير بالرياض، شارَكَ الطلاب والمعلمون وبعض أولياء الأمور باحتفاليات اليوم الوطني الذي جسّد مشاعرهم لحبهم للوطن وتعزيزهم لِقِيَم الانتماء الوطني، وإبراز دور المؤسس وأبنائه في لمّ الشمل؛ حيث تنوعت البرامج والفقرات إلى فعاليات جسّدت الفرحة والاعتزاز باليوم الوطني.

وأوضح رائد النشاط بالمدرسة محسن المفقاعي؛ أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الغالية لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء إلى الوطن، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقًا من مضامين رؤية المملكة 2030 في تعميق الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام ومنسوبيه.

وهنّأ "المفقاعي" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأشار وكيل المدرسة لشؤون الطلاب فلاح الرويس، إلى أن جميع الفعاليات باليوم الوطني؛ تأتي لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وحث الطلاب والطالبات على المشاركة في فعالية "مبادرتي الوطنية"؛ مبينًا أنه تم اختيار شعار "هويتي وطني".

وكان قائد المدرسة سعيد الروقي ووكيلها للشؤون التعليمية محمد العتيبي، قد أشرفا على فعاليات اليوم الوطني منذ دخول الطلاب ومشاركتهم في هذه الفرحة السعيدة. Advertisements 24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 12:04 PM فعاليات تَوَزّعت على أكثر من 4500 مدرسة للبنين والبنات فعاليات تَوَزّعت على أكثر من 4500 مدرسة للبنين والبنات اكتست مدارس الرياض باللون الأخضر، وانطلقت اليوم مع عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ(89) عبر احتفالات تَوَزعت على أكثر من 4500 مدرسة للبنين والبنات في الرياض.

ولم يعد اليوم الوطني السعودي مجرد يوم عابر، يذكّر التلفزيون الرسمي المواطنين بتفاصيله، ويقتصر على كلمات رسمية في نشرات الأخبار؛ إذ تجاوز مرحلة كونه مناسبة رسمية حكومية؛ ليتحول إلى يوم شعبي بامتياز، يعبر فيه المواطنون عن مشاعرهم تجاه وطنهم بابتكارات خاصة، تتطور من عام لآخر؛ ليكون يوم الوطن موعدًا سنويًّا ينتظره الكثيرون، تعبيرًا عن الفرح والاعتزاز.

وتجسّدت مشاركات المدارس والمعلمين على أهداف عدة؛ أهمها الاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، وتجسيد مشاعر الحب والولاء إلى ولي الأمر، وتعزيز قِيَم الانتماء إلى الوطن، وإبراز دور المؤسس وأبنائه في لمّ الشمل وتوحيد الوطن والاعتزاز بدور الآباء والأجداد في بناء الوطن، وتقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية، والمحافظة على مكتسبات الوطن وتنميتها، وتقدير المشاريع التنموية والفخر بها، والتأكيد على الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه الوطن.

ففي مدرسة عبدالله بن جبير بالرياض، شارَكَ الطلاب والمعلمون وبعض أولياء الأمور باحتفاليات اليوم الوطني الذي جسّد مشاعرهم لحبهم للوطن وتعزيزهم لِقِيَم الانتماء الوطني، وإبراز دور المؤسس وأبنائه في لمّ الشمل؛ حيث تنوعت البرامج والفقرات إلى فعاليات جسّدت الفرحة والاعتزاز باليوم الوطني.

وأوضح رائد النشاط بالمدرسة محسن المفقاعي؛ أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الغالية لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء إلى الوطن، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقًا من مضامين رؤية المملكة 2030 في تعميق الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام ومنسوبيه.

وهنّأ "المفقاعي" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأشار وكيل المدرسة لشؤون الطلاب فلاح الرويس، إلى أن جميع الفعاليات باليوم الوطني؛ تأتي لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وحث الطلاب والطالبات على المشاركة في فعالية "مبادرتي الوطنية"؛ مبينًا أنه تم اختيار شعار "هويتي وطني".

وكان قائد المدرسة سعيد الروقي ووكيلها للشؤون التعليمية محمد العتيبي، قد أشرفا على فعاليات اليوم الوطني منذ دخول الطلاب ومشاركتهم في هذه الفرحة السعيدة.

، "مدارس الرياض" تكتسي بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني ،

المصدر : الخليج 365

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