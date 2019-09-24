استعلم وسدد فاتورة الكهرباء السعودية بهذه الطريقة على موقع se.com.sa

فاتورة الكهرباء بالسعودية يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، لمعرفة قيمة الفاتورة وطريقة سدادها سواء عن طريق أحد الخدمات الإلكترونية أو من خلال المكاتب، حيث تحاول السعودية تقديم العديد من التسهيلات بجميع الخدمات لراحة المواطنيين سواء في معرفة طريقة الدفع وصولًا إلى السداد الفعلي، كما توفر شركة الكهرباء بالسعودية الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب عبر موقعها الإلكتروني.

توفر شركة الكهرباء السعودية طرق عدة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وذلك بواسطة الرابط الذي خصصته المملكة العربية السعودية بموقع شركة الكهرباء، والذي يمكن تصفحه بسهولة عن طريق أي جهاز محمول، أو كمبيوتر لمعرفة ما تحتاجه لسداد فاتورتك الكهربائية بكل سهولة ويسر.

فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم الحساب

يمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، من خلال إدخال رقم العداد وتتيح الوزارة التعرف علي قيمة فاتورة الكهرباء مع تقديم خدمة تسجيل قراءة العداد المنزلي من خلال الموقع، إضافة إلى سهولة الاستعلام عن قيمة فواتير الشهر الأخير برقم الحساب من خلال موقع وزارة الكهرباء، في الخطوات الآتية:

Advertisements

أطلقت الشركة الكهرباء السعودية، تطبيقًا جديدًا يمكن تنزيله على الهواتف المحمولة، في إطار تطوير خدماتها التقنية والإلكترونية التي تقدمها الشركة والتسهيل على مستخدمين الخدمة من المواطنين والمقيمين، هذا التطبيق الذي يحمل اسم “الكهرباء” ويستطيع المشتركين الاستفادة منها بصورة مبسطة في عدة أمور، منها معرفة القيمة التقديرية للاستهلاك وقيمة المبلغ التقديري للفاتورة القادمة.

الشركة السعودية للكهرباء

أتاحت شركة الكهرباء السعودية الاشتراك في خدمة رسائل الجوال ليتواصل المشتركين مع الشركة، ويتم إرسال رسائل التذكير بالسداد ورسائل إرشادية وتوعية وتلقي إشعارات السداد، حيث يمكنكم التسجيل في هذه الخدمة من خلال إرسال رقم الحساب الخاص بك إلي رقم 500120.

الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تتبع سياسة جديدة خلال الفترة الحالية والمقبلة في إطار رؤيتها الشاملة 2030، لإضفاء التكنولوجيا الحديثة في جميع نواحي الحياة، لمواكبة جميع التطورات الإلكترونية الحديثة من أجل خدمة المواطنين وتقديم التسهيلات الممكنة لجميع المواطنين، وكانت منصة أبشر التي أطلقتها من أهم تلك الاجراءات لتذليل وإنهاء كافة المعاملات الورقية واستبدالها بالشكل الإلكتروني.