الاحتفال بالعيد الوطني للملكة العربية السعودية

قامت أخبار ماسبيرو بتخصيص عدد كبير من القنوات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام للاحتفال بالعيد الوطني القومي رقم 89 المتعلق بالمملكة العربية السعودية، كما قررت رئيسة إذاعة صوت العرب الأستاذة لمياء محمود أن تكون النسبة الكبيرة للأغاني اليوم تكون سعودية.

كما أنها قررت أن تقوم البرامج بمناقشة كافة الموضوعات التي تخص المرأة وذلك في برنامج صباح اليوم يا عرب كما أن المذيع سيقوم باستضافة عدد كبير من الشخصيات السعودية، كما أن الحديد في هذا البرنامج سيدور حول كل التطورات التي شاهدتها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، وتشهد أيضاً كافة الخدمات التي يقدمها خادم الحرمين الشريفة وتشهد كافة المشروعات التي تشهدها السعودية، كما أن السفارة في القاهرة تشهد احتفالاً بالعيد القومي للملكة.