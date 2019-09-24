اليوم الوطني / محافظة الرس تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



الرس 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفت محافظة الرس أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية

وتضمن الحفل عدداً من القصائد الوطنية، وأوبريتاً ملحمياً عن الوطن ومسيرته المجيدة، بالإضافة إلى العرضة السعودية.

// انتهى //

12:45ت م

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الرس 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة الرس أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية ، بحضور محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف, وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.وتضمن الحفل عدداً من القصائد الوطنية، وأوبريتاً ملحمياً عن الوطن ومسيرته المجيدة، بالإضافة إلى العرضة السعودية.// انتهى //12:45ت م0090

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.