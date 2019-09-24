اليوم الوطني/ المكتبة العامة بالمدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89



المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفت المكتبة العامة بالمدينة المنورة، اليوم، باليوم الوطني 89 , بمشاركة مجموعة من طلاب وطالبات المدارس الابتدائية ، وذلك بقاعة الأنشطة الثقافية في المكتبة التي اكتست باللون الأخضر والأعلام واللوحات والشاشات التي تحتوي عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة .

ورفع مدير المكتبة ماطر العمري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بهذه المناسبة الغالية على الجميع, مستعرضا النهضة التي تمت منذ عهد المؤسس - رحمه الله - التي تحمل في طياتها تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، التي توحدت على الكتاب والسنة.

وشملت فقرات الحفل عزف للنشيد الوطني ثم اوبريت إنشادي وطني وفقرات متنوعة.

// انتهى //

12:19ت م

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