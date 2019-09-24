

المدينة المنورة 25 محرم 1441هـ الموافق 24 سبتمبر 2019م واس

نظمت جامعة طيبة ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات محاضرة بعنوان" المواطنة حقوق وواجبات", ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة " وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وأفادت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة ايناس طه أن المحاضرة التي تعدّ أيضاً كإحدى فعاليات مبادرة "خير أمة" تهدف إلى تعزيز وترسيخ مفهوم المواطنة لدى الشباب والشابات من خلال شرح مفهوم المواطنة وقيمها التي تشمل المساواة والحرية والعدل والمسؤولية الاجتماعية, والتعامل الذكي مع مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات التقنية الحديثة، التي تستوجب على المواطن أن يستغلها للدفاع عن وطنه.

وأضافت أن المحاضرة شملت التعريف بعناصر المواطنة التي تشمل الولاء للقيادة، والحقوق والواجبات، والمشاركة المجتمعية، والقيم العامة للناس، المتمثلة في الأمانة والإخلاص، والصدق، والصبر والتعاضد والتناصح.

// انتهى //

12:19ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / " المواطنة حقوق وواجبات" .. محاضرة بجامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.