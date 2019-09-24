السعودية اليوم / 60 كيلو من العود الأصلي يوميا لتطييب المسجد الحرام



مكة المكرمة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

تواصل وحدة الطيب والبخور التابعة للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطييب المسجد الحرام وجنباته الطاهرة والكعبة الشريفة ومرتاديه تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين، وتسهيلاً لهم لأداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو المصلين برائحة الطيب الزكية.

وكثفت وحدة الطيب والبخور جهودها ليتم تغطية العمل في كافة المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلو من العود التي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطيب بيت الله الحرام, بالإضافة إلى (20) تولة مخصصة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني.

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12:19ت م

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