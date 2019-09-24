السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو"



عمّان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في نيويورك أمس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش انعقاد اجتماع "حوار القادة: استجابة استراتيجية لمكافحة الخطاب المتطرف"، في نيويورك، بحث التعاون بين الأردن والمنظمة وجهودهما في الحفاظ على التراث الثقافي والإنساني ، إضافة إلى دور "اليونسكو" في حماية مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر.

// انتهى //

12:16ت م

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