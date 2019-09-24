

صبيا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نفذت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا أمس ، برنامج "ترانيم وطن" ضمن احتفالات الجمعية باليوم الوطني الـ89 للمملكة "همّة حتى القمّة".

وشمل البرنامج زيارة المرضى المنومين بمستشفى صبيا العام بمشاركة رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم كداف وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبات القسم النسائي ، حيث شارك الجميع المرضى فرحة اليوم الوطني بتقديم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة ، متمنين لهم الشفاء العاجل.

وأعرب المرضى عن شكرهم وتقديرهم لمنسوبي جمعية التنمية الأسرية بصبيا لهذه الزيارة، سائلين الله تعالى أن يحفظ للوطن الغالي أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .

// انتهى //

11:57ت م

0073





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / " ترانيم وطن " برنامج احتفائي بجمعية التنمية الأسرية في صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.