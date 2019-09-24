السعودية اليوم / العثيمين يلتقي الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات



جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مدينة نيويورك أمس، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات UNOAC، ميغيل انخيل موراتينوس.

واستعرض الجانبان سُبل بناء شراكة تجمع المنظمة والتحالف لتنفيذ برامج ومشاريع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تمكين المرأة والشباب، ومواجهة التطرف والإسلاموفوبيا.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على مراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة وتحالف الحضارات بما يضمن تفعيل بنودها وبناء مستويات أفضل من التعاون المشترك، كما أكد الجانبان أيضاً على أهمية إجراء مباحثات دورية في كل من مقري المنظمتين في جدة ونيويورك.

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11:53ت م

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