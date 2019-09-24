

تبوك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفت مديرية السجون بمنطقة تبوك اليوم، باليوم الوطني الـ89 للمملكة "همة حتى القمة", بجميع سجون بالمنطقة.

واشتملت احتفالية المديرية على مجموعة من الفعاليات التي تخللتها العروض الشعبية والثقافية والتوعوية في كرنفال أدخل السرور على قلب النزلاء وأسهم في مشاركتهم الوجدانية لحب الوطن والانتماء إليه.

وأوضح مدير سجون المنطقة العميد سلمان بن محمد العتيبي أن هذا الاحتفال يأتي إمتداداً للاحتفالات التي تنفذها المديرية العامة للسجون، وتشرك فيها النزلاء لما لهذا اليوم من أهمية لكل مواطن ومواطنة.

وأشار إن الفعاليات التي أقيمت باليوم الوطني الـ89 للمملكة تأتي تأكيداً للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

// انتهى //

11:52ت م

0071





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سجون منطقة تبوك تشارك نزلائها فرحتهم اليوم الوطني الـ89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.