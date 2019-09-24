اليوم الوطني / هيئة التخصصات الصحية تحتفل باليوم الوطني



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفت الهيئة

المصورة بهذه المناسبة الوطنية إلى جانب المشاركة في العرضة السعودية.

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن هذه المناسبة الوطنية لها قيمة كبيرة في قلوب الجميع، حيث يتذكرون جميعاً بكل فخر واعتزاز توحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي وحّد أطراف البلاد المترامية، وأقام هذه الدولة على نهج متين، قوامه كتاب الله وسنة نبيه، موضحاً أنه منذ ذلك التأسيس ونحن نعيش عقوداً مليئة بالأمن والاستقرار والازدهار.

ونوه بما حققته هيئة التخصصات الصحية من نجاحات، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء للوطن الغالي.

ورفع الأمين العام باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

11:52ت م

0070



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم, باليوم الوطني الـ89 , بحضور أكثر من 500 موظف وموظفة يتقدمهم مسؤولو الهيئة، شاركوا في فعاليات الاحتفال الذي تضمن عرض أفضل مقاطع الفيديوالمصورة بهذه المناسبة الوطنية إلى جانب المشاركة في العرضة السعودية.وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن هذه المناسبة الوطنية لها قيمة كبيرة في قلوب الجميع، حيث يتذكرون جميعاً بكل فخر واعتزاز توحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي وحّد أطراف البلاد المترامية، وأقام هذه الدولة على نهج متين، قوامه كتاب الله وسنة نبيه، موضحاً أنه منذ ذلك التأسيس ونحن نعيش عقوداً مليئة بالأمن والاستقرار والازدهار.ونوه بما حققته هيئة التخصصات الصحية من نجاحات، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء للوطن الغالي.ورفع الأمين العام باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.// انتهى //11:52ت م0070

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / هيئة التخصصات الصحية تحتفل باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.