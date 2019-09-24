اليوم الوطني / أهالي محافظة أملج يحتفلون باليوم الوطني الـ 89



أملج 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفل أهالي محافظة أملج مساء أمس باليوم الوطني الـ 89 , بحضور المحافظ زياد بن عبدالمحسن البازعي, ورئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان, وذلك بحديقة الأمير فهد بن سلطان .

وبدء الحفل الذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع بلدية محافظة أملج، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة الأهالي ألقاها الدكتور فائز سلمان الحمدي، عبر خلالها عن الفخر باليوم الوطني للمملكة, مؤكداً أن الأمن والدولة والدين والوطن والاجتماع ووحدة الصف ليست مجالاً للمُساومة، رافعاً أجمل عبارات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة تبوك, والأسرة المالكة والشعب النبيل.

عقب ذلك, توالت فقرات الحفل التي اشتملت على عرض مرئي قدمته الكلية الجامعية بأملج, وقصيدة وطنية للشاعرة عيده الجهني, تلتها شيلة وطنية قدمها المنشد سعد السناني , بعد ذلك قدم مكتب التعليم لوحة فنية بعنوان " أنتي يا أملج غرامي" أداها طلاب متوسطة أملج الأهلية وأوبريت "دولة المجد" , كما قدمت فرقة خيبر للفنون الشعبية لون "السامري" .

بعد ذلك قُدمت فقرة " لحن الوطن", تلاها أوبريت " يا وطنا " الذي كتبه الشعراء فحيمان الحجوري ومحمد حسين ومطلق عوض الله الحمدي وناصر عليثه المحياوي وأداه الفنان وليد وديع.

واختتمت فقرات الحفل بالعرضة

// انتهى //

11:52ت م

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أملج 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفل أهالي محافظة أملج مساء أمس باليوم الوطني الـ 89 , بحضور المحافظ زياد بن عبدالمحسن البازعي, ورئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان, وذلك بحديقة الأمير فهد بن سلطان .وبدء الحفل الذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع بلدية محافظة أملج، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة الأهالي ألقاها الدكتور فائز سلمان الحمدي، عبر خلالها عن الفخر باليوم الوطني للمملكة, مؤكداً أن الأمن والدولة والدين والوطن والاجتماع ووحدة الصف ليست مجالاً للمُساومة، رافعاً أجمل عبارات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة تبوك, والأسرة المالكة والشعب النبيل.عقب ذلك, توالت فقرات الحفل التي اشتملت على عرض مرئي قدمته الكلية الجامعية بأملج, وقصيدة وطنية للشاعرة عيده الجهني, تلتها شيلة وطنية قدمها المنشد سعد السناني , بعد ذلك قدم مكتب التعليم لوحة فنية بعنوان " أنتي يا أملج غرامي" أداها طلاب متوسطة أملج الأهلية وأوبريت "دولة المجد" , كما قدمت فرقة خيبر للفنون الشعبية لون "السامري" .بعد ذلك قُدمت فقرة " لحن الوطن", تلاها أوبريت " يا وطنا " الذي كتبه الشعراء فحيمان الحجوري ومحمد حسين ومطلق عوض الله الحمدي وناصر عليثه المحياوي وأداه الفنان وليد وديع.واختتمت فقرات الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والحضور وسط فرحة وسرور بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.// انتهى //11:52ت م0069

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