اليوم الوطني / سمو الأمير حسام بن سعود يطلع على فعاليات " همة حتى القمة " بمنطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني



الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على فعاليات " همة حتى القمة " التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لمملكة ، وذلك بطريق الملك سعود بمدينة الباحة .

ولدى وصول سموه مقر الفعاليات استقل عربة القولف ثم تجول في الموقع وشاهد ما يقدم من فعاليات للمواطنين والزوار احتفاءً بيوم الوطن التي تضمنت العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي, ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج تقدمها فرق فلكلورية، مرددة الأهازيج الوطنية، بالإضافة إلى العرضة الشعبية, واللورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء.

كما شاهد سمو أمير الباحة أجنحة الجهات الحكومية المشاركة في الفعاليات مثل شرطة المنطقة والهلال الأحمر ، وأركاناً التصوير، والأسر المنتجة، ومجموعة من اللوحات التي سطر فيها المواطنون أرقى الكلمات الوطنية بهذه المناسبة الغالية .

والتقى الأمير حسام بن سعود خلال الزيارة العديد من المواطنين الذي قدموا لسموه التهنئة بهذه المناسبة ، فيما شارك سموه في العرضة الجنوبية .

رافق سموه في الزيارة وكيل إمارة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ،وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط .

// انتهى //

11:47ت م

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