شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الثلاثاء لدى البنوك وشركات صرافة، بفعل وفرة المعروض وهدوء الطلب، مسجلا 16.24 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وفقد الدولار من قيمته أمام العملة المصرية أكثر من جنيه ونصف الجنيه خلال أسابيع قليلة بعد زيادة التدفقات الدولارية من عوائد السياحة والاستثمارات، وهو ما اتضح في نمو الاحتياطي النقدي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والمصري لتنمية الصادرات وبلوم والتجاري الدولي والأهلي اليوناني بمصر.

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وعرضت بنوك قناة السويس وعودة والمصري الخليجي والشركة المصرفية العربية والبركة وبيريوس 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وعرض بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر عند 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد استقر سعر اليورو وبلغ للشراء 17.84 جنيه مقابل 17.96 جنيه للبيع، فيما تراجع الإسترليني للشراء 20.17 جنيه مقابل 20.33 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر أيضا سعر الريال السعودي 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.45 جنيه للشراء و53.79 جنيه للبيع.