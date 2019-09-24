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2019-09-24 وفاة 8 أطفال رضع بحريق مستشفى في الجزائر متابعات الخليج 365 - متابعة أفادت مصادر طبية جزائرية، اليوم الثلاثاء، بوفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد المستشفيات. Advertisements وأوضحت المصادر أن حريقاً هائلاً شب بجناح الولادة بمستشفى بشير بن ناصر، منطقة وادي سوف؛ ما أسفر عن وفاة الأطفال الثمانية. ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل أو سبب اندلاع الحريق.







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