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الزعاق يكشف مستجدات العاصفة هيكا: تقترب من سلطنة عمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء آخر المستجدات عن العاصفة المدارية “هيكا ” والتي ستتأثر بها مباشرةً سلطنة عمان .
وقال الزعاق اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تتطور العاصفة هيكا إلى إعصار، مؤكداً أنها تبعد الآن مسافة 300 كم عن السواحل العمانية.
وأوضح ”ما زال هيكا في حيز العاصفة المدارية ومن المتوقع أن تتطور إلى إعصار لوجود الضخ الرطوبي”.
وأضاف الزعاق: “يبعد الآن قرابة 300كم عن سواحل سلطنة عمان وحوافها تبعد180كم عن السواحل”.
وتابع: “ما زالت عاصفة هيكا نشطة وتواصل تحركها غرباً باتجاه محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ومن المتوقع أن تأثر مساء على جزيرة مصيرة ورأس مدركة”.
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