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فيديو.. أمير حائل يزور رجال مكافحة المخدرات المصابين
خلال مطاردة أحد أكبر تجار المخدرات
متابعات الخليج 365 - حائل
زار أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، عدداً من مصـابي رجال الأمن بمستشفى الملك خالد يوم أمس (الاثنين)، مثمناً تضحياتهم وشجاعتهم وتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل.
واطمأن أمير المنطقة على الحالة الصحية لرجال مكافحة المخدرات، الذين أصـيبوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات، الذي حاول استغلال انشغال الجهات الأمنية بتغطية فعاليات اليوم الوطني.
ووثق مقطع فيديو زيارة الأمير عبدالعزيز للمصـابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم، وكان برفقته نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وعدد من المسؤولين.
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