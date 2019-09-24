السعودية | شاهد مطار الملك خالد يحتفي باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم شاهد مطار الملك خالد يحتفي باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفى مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمسافرين تحت شعار #خلي_وطنك_معاك، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.

وفي أجواء تعبر عن البهجة، أقيمت العرضة السعودية، ووزعت الأعلام والورود على العابرين.

كما أقام المطار معرضاً لعدد من الصور الوطنية وعدد من الأركان الفنية والإبداعية التي لاقت استحسان الزوار.

وهدفت إدارة المطار من خلال الاحتفالية إلى تعويض المسافرين الذين فاتتهم الأجواء الكرنفالية لليوم الوطني التي شهدتها المدن، الاثنين.