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ظهر عين الإعصار "هيكا" الذي تكوّن شرق الهند في بحر العرب قبل أيام؛ ليصل خلال ساعات قليلة إلى جزيرة "مصيرة" بسلطنة عُمان، بمعدل سرعة رياح يصل 160 كم/ساعة (85 عقدة).
ويتجه الاعصار "هيكا"، كما أوضح ذلك مركز "وسم"، نحو الغرب، ويتوقع أن يؤثر في جزيرة "مصيرة" بعُمان، ابتداءً من ساعات الظهر، ولكن مع تراجع قوته إلى إعصار من الدرجة الأولى، ثم إلى عاصفة استوائية.
وتوقع مركز "وسم"، حدوث حالة جوية ممطرة غزيرة متوقعة على المناطق الغربية من السعودية، والمناطق الجنوبية منها، تبدأ من الربع الخالي نهاية الأسبوع الحالي، وتشتد وتمتد بداية الأسبوع المقبل وتشمل: عسير وجازان ومكة والطائف والباحة.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 11:38 AM
تكوّن شرق الهند في بحر العرب قبل أيام ليصل خلال ساعات قليلة إلى عُمانشاهد عين إعصار "هيكا" .. ووسم يتوقع هطولات غزيرة على هذه المناطق
ظهر عين الإعصار "هيكا" الذي تكوّن شرق الهند في بحر العرب قبل أيام؛ ليصل خلال ساعات قليلة إلى جزيرة "مصيرة" بسلطنة عُمان، بمعدل سرعة رياح يصل 160 كم/ساعة (85 عقدة).
ويتجه الاعصار "هيكا"، كما أوضح ذلك مركز "وسم"، نحو الغرب، ويتوقع أن يؤثر في جزيرة "مصيرة" بعُمان، ابتداءً من ساعات الظهر، ولكن مع تراجع قوته إلى إعصار من الدرجة الأولى، ثم إلى عاصفة استوائية.
وتوقع مركز "وسم"، حدوث حالة جوية ممطرة غزيرة متوقعة على المناطق الغربية من السعودية، والمناطق الجنوبية منها، تبدأ من الربع الخالي نهاية الأسبوع الحالي، وتشتد وتمتد بداية الأسبوع المقبل وتشمل: عسير وجازان ومكة والطائف والباحة.
، شاهد عين إعصار "هيكا" .. ووسم يتوقع هطولات غزيرة على هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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