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نظّم أهالي الحرازات بجدة، احتفالية باليوم الوطني الـ89، بحضور آلاف المواطنين، شهدت العديد من الفعاليات.
وتخلل الحفلَ فقرات عديدة وجميلة من القصائد الوطنية والكلمات، التي عبّر فيها الأهالي عن مشاعرهم تجاه القيادة الرشيدة والوطن، وما نعيشه في هذه البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء.
بدأت الاحتفالية عصر الأمس بمسيرة للسيارات، وتواصلت بأوبريتات غنائية وقصائد شعرية، وحضور العديد من فقرات الفلكلور الشعبي بمختلف مكوناته، وشارك الحفل فئة غالية على قلوبنا جميعًا، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وفي نهاية الاحتفال قدّم مشرف الحفل الإعلامي أيوب بن الشيبه، الشكر لجميع اللجان المشاركة على التنظيم الرائع، ورجال الأعمال الداعمين للاحتفال.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 11:13 AM
فعاليات منوعة وأوبريتات وفولكلور بمشاركة ذوي الاحتياجاتشاهد من حرازات جدة.. الأهالي يحتفلون باليوم الوطني الـ89
نظّم أهالي الحرازات بجدة، احتفالية باليوم الوطني الـ89، بحضور آلاف المواطنين، شهدت العديد من الفعاليات.
وتخلل الحفلَ فقرات عديدة وجميلة من القصائد الوطنية والكلمات، التي عبّر فيها الأهالي عن مشاعرهم تجاه القيادة الرشيدة والوطن، وما نعيشه في هذه البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء.
بدأت الاحتفالية عصر الأمس بمسيرة للسيارات، وتواصلت بأوبريتات غنائية وقصائد شعرية، وحضور العديد من فقرات الفلكلور الشعبي بمختلف مكوناته، وشارك الحفل فئة غالية على قلوبنا جميعًا، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وفي نهاية الاحتفال قدّم مشرف الحفل الإعلامي أيوب بن الشيبه، الشكر لجميع اللجان المشاركة على التنظيم الرائع، ورجال الأعمال الداعمين للاحتفال.
، شاهد من حرازات جدة.. الأهالي يحتفلون باليوم الوطني الـ89 ،
المصدر : الخليج 365
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