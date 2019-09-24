محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات منوعة وأوبريتات وفولكلور بمشاركة ذوي الاحتياجات نظّم أهالي الحرازات بجدة، احتفالية باليوم الوطني الـ89، بحضور آلاف المواطنين، شهدت العديد من الفعاليات.

وتخلل الحفلَ فقرات عديدة وجميلة من القصائد الوطنية والكلمات، التي عبّر فيها الأهالي عن مشاعرهم تجاه القيادة الرشيدة والوطن، وما نعيشه في هذه البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء.

بدأت الاحتفالية عصر الأمس بمسيرة للسيارات، وتواصلت بأوبريتات غنائية وقصائد شعرية، وحضور العديد من فقرات الفلكلور الشعبي بمختلف مكوناته، وشارك الحفل فئة غالية على قلوبنا جميعًا، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

وفي نهاية الاحتفال قدّم مشرف الحفل الإعلامي أيوب بن الشيبه، الشكر لجميع اللجان المشاركة على التنظيم الرائع، ورجال الأعمال الداعمين للاحتفال. Advertisements

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 11:13 AM فعاليات منوعة وأوبريتات وفولكلور بمشاركة ذوي الاحتياجات شاهد من حرازات جدة.. الأهالي يحتفلون باليوم الوطني الـ89 شاهد من حرازات جدة.. الأهالي يحتفلون باليوم الوطني الـ89 نظّم أهالي الحرازات بجدة، احتفالية باليوم الوطني الـ89، بحضور آلاف المواطنين، شهدت العديد من الفعاليات.

وتخلل الحفلَ فقرات عديدة وجميلة من القصائد الوطنية والكلمات، التي عبّر فيها الأهالي عن مشاعرهم تجاه القيادة الرشيدة والوطن، وما نعيشه في هذه البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء.

بدأت الاحتفالية عصر الأمس بمسيرة للسيارات، وتواصلت بأوبريتات غنائية وقصائد شعرية، وحضور العديد من فقرات الفلكلور الشعبي بمختلف مكوناته، وشارك الحفل فئة غالية على قلوبنا جميعًا، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

وفي نهاية الاحتفال قدّم مشرف الحفل الإعلامي أيوب بن الشيبه، الشكر لجميع اللجان المشاركة على التنظيم الرائع، ورجال الأعمال الداعمين للاحتفال. الكلمات المفتاحية

، شاهد من حرازات جدة.. الأهالي يحتفلون باليوم الوطني الـ89 ،

المصدر : الخليج 365

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