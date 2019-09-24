تسجيلات كفاية المعلمين والمعلمات 1441 “قياس الورقية” للطالبات الفترة 1-2 قياس 1441-...

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نتائج قياس السعودية 1440

متابعة عامة حول الأخبار الشاملة حول التسجيل في إختبارات القدرات المعرفية، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض

تابع تسجيل إختبارات القدرات بمركز قياس

يتم الولوج للرابط الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم والتسجيل فيه، على أن تكون فترة التسجيل لمدة زمنية محددة، ونرصد معكم كل جديد عبر التحديثات الشاملة من وقت للثاني

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