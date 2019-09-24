التعليم توضح حقيقة تعليق الدراسه اليوم الثلاثاء في السعودية 1441

تناول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#تعليق_الدراسه"، اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يصدر أي بيان من وزارة التعليم السعودية حول هذا الأمر، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني 1441.

وبدورها، ناشدت وزارة التعليم السعودية جميع المواطنين تقصي الحقائق من خلال المواقع الرسمية التي تتبع لوزارة التعليم والإدارات التعليمية، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي مجرد إشاعات لا صحة لها، وفق عالمنا نت.

ويشار إلى أن الدراسة بدأت بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية.

ويذكر أن احمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، كان قد أعلن أن اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441 – 2020 ستكون يوم 22 ديسمبر 2019 و الموافق 25 ربيع أخر 1441 لتبدأ إجازة منتصف العام يوم 7 جمادي الأول 1441، كما ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة يوم 24 جمادي الأول 1441 وستبدأ الاختبارات يوم 10 شوال 1441 لتبدأ إجازة نهاية العام يوم 19 من نفس الشهر.