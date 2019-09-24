أكثر من 3 ملايين شخص زاروا فعاليات اليوم الوطني في 5 أيام

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مساء أمس (الإثنين) ختام موسم اليوم الوطني 89، أنير خلالها أكثر من 700 ألف ومضة نارية، بحضور ما يزيد عن 3.7 مليون شخص في جميع مناطق المملكة.

وأعلن آل الشيخ عن عدد القوى العاملة في الموسم والتي بلغت 8230 صانعاً للسعادة 91 % منهم سعوديون، نسبة مشاركة المرأة فيها 23%، وبلغت فرص العمل الموسمية أكثر من 6800 فرصة عمل، وشارك أكثر من 1167 فنان ومبدع، بالإضافة إلى تسيير ما يزيد عن 4200 حافلة نقل ترددي. يذكر أن موسم اليوم الوطني 89 جاء ضمن مواسم السعودية، واستمر لمدة خمسة أيام من 19 إلى 23 سبتمبر.