المبعوث الأمريكي لطهران: إيران هي المسؤولة عن هجوم أرامكو

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، إن إيران هي المسؤولة عن هجوم أرامكو، وقد تجاوزت كافة الخطوط بالهجوم الذي كان معقدًا ويفوق قدرة الحوثيين.
وأضاف هوك في مؤتمر صحفي، أن الحرس الثوري الإيراني يدعم كافة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وتصنيفه منظمة إرهابية خطوة تاريخية، مشيرًا إلى أن الإيرانيين يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية، وهناك دور للحرس الثوري في اليمن، وفقًا لقناة العربية.
وتابع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، إن إيران تدعم الجماعات الإرهابية في القارات الخمس وحرسها الثوري يصدر الثورة للعراق وسوريا ولبنان، كما أنه زود حزب الله بالصواريخ والمال.
واستكمل هوك، نرفض العقلية التي تتبعها إيران في المنطقة (..) وواشنطن تريد حوارًا مع طهران يشمل الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والإرهاب.
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