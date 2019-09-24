بروتوكول تعاون بين هيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين المصرية

وقّع نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، مع رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، اليوم، بروتوكول تعاون وذلك بمقر النقابة في القاهرة.

واتفق الجانبان على أهمية تطوير العمل الصحفي والإعلامي واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة بين البلدين.

وعبر نقيب الصحفيين المصريين ـ وفقًا لما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ عن ترحيبه بهيئة الصحفيين السعوديين التي تمارس مهامًا تماثل ما يقوم به مجلس نقابة الصحفيين المصرية في الدفاع عن قضايا المهنة.

وأوضح رشوان أن البروتوكول يضم بنودًا عدة، وأنشطة كثيرة، وتعاونًا كبيرًا سيكون مفيدًا للطرفين، ويعد ترجمة لواقع متواجد بالفعل، وسيحمل أنشطة أكثر للصحفيين في كلا الجانبين.

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ولفت الانتباه إلى أن التدريب والتطوير يحتل جزءًا مهمًا من هذا البروتوكول، وهو ما سيصب في صالح الجانبين، وقال: سنؤكد من خلال هذا البروتوكول المعايير المهنية في التناول الصحفي التي نطلق عليها ميثاق الشرف الإعلامي.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، أن البروتوكول يستهدف العمل المشترك بين الهيئتين، وقال: «قصدنا مصر لأنها تملك الخبرة التي تتجاوز 80 عامًا منذ إنشاء نقابة الصحفيين، وسيكون هناك تبادل للزيارات والخبرات».

وبين المالك أن هناك العديد من الصحفيين المصريين الذين عملوا في الصحف السعودية، والعديد من الطلاب السعوديين الذين تتلمذوا على أيدي أساتذة مصريين، مشيرًا إلى أن هناك رغبة لتطوير الصحافة عبر هذه الخطوة المهمة.