اليوم الوطني / معهد الإدارة العامة الفرع النسائي بالرياض يحتفي باليوم الوطني



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفى معهد الإدارة العامة الفرع النسائي بالرياض، اليوم، باليوم الوطني 89 للمملكة العربية

وأكد مدير عام الفرع النسائي بالمعهد الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، أن المعهد يحرص سنويا على الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، لنستذكر بفخر ما حققته المملكة من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية التي بدأها مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه – واستكملها أبناؤه ورجاله من بعده.

وأضافت أن المملكة حققت نقلات نوعية وحضارية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله – الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة مملكتنا الحبيبة، والحفاظ على المكتسبات والقفزات الحضارية العملاقة التي تحققت للوطن الغالي، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030، بما تحمله من مضامين ومبادرات وبرامج، جعلت من الإنسان السعودي محور اهتمامها، بوصفه عنصراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مكتسباتها.

وقد تزين مقر المعهد بالأعلام والصور وشاشات تحكي تاريخ المملكة ومراحل تطورها ونموها، إضافة إلى جدارية تفاعلية تتيح الفرصة للطالبات للتعبير عن مشاعرهم الوطنية.

//انتهى//

10:55ت م

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الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفى معهد الإدارة العامة الفرع النسائي بالرياض، اليوم، باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية "همة حتى القمة"، بحضور منسوبات المعهد والطالبات.وأكد مدير عام الفرع النسائي بالمعهد الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، أن المعهد يحرص سنويا على الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، لنستذكر بفخر ما حققته المملكة من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية التي بدأها مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه – واستكملها أبناؤه ورجاله من بعده.وأضافت أن المملكة حققت نقلات نوعية وحضارية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله – الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة مملكتنا الحبيبة، والحفاظ على المكتسبات والقفزات الحضارية العملاقة التي تحققت للوطن الغالي، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030، بما تحمله من مضامين ومبادرات وبرامج، جعلت من الإنسان السعودي محور اهتمامها، بوصفه عنصراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مكتسباتها.وقد تزين مقر المعهد بالأعلام والصور وشاشات تحكي تاريخ المملكة ومراحل تطورها ونموها، إضافة إلى جدارية تفاعلية تتيح الفرصة للطالبات للتعبير عن مشاعرهم الوطنية.//انتهى//10:55ت م0038

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