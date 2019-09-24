اليوم الوطني / ركن خاص باليوم الوطني في مطار نجران الإقليمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة



نجران 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران فرحة الوطن احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة من خلال إقامته ركن خاص باليوم الوطني في مطار نجران الإقليمي.

وأوضح مدير الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن الركن الذي أشرف عليه فريق من منسوبي الفرع برئاسة إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، خصص لاستقبال الركاب القادمين وتقديم المصحف الشريف والورود لهم، إضافةً إلى أوشحة حملت عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، تحت شعار "حب الوطن والولاء لولاة أمرنا"، وتقديم عرض لكلمات مأثورة لقادة المملكة بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله - حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله-.

وأًكد العصيمي أن هذه المشاركة تأتي ابتهاجا بما أنعم الله علينا من الأمن و الأمان وما نعيشه في هذه البلد المبارك الذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، التي بُنيت على التوحيد والسنة لتصبح منارة خير ودوحة أمن واستقرار، بفضل الله ثم بفضل ولاة أمرها المباركين ، شاكراً إدارة الطيران المدني بنجران على بادرتها الطيبة بمنح الفرع هذه الفرصة للمشاركة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع .

// انتهى //

10:46ت م

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