اليوم الوطني / محافظة رفحاء تحتفي باليوم الوطني



رفحاء 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقامت محافظة رفحاء اليوم , احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, وذلك بمركز الاحتفالات على طريق المطار، بحضور المحافظ فراج بن سعود العماني .

وشهد الحفل إقامة معرض وحدة وطن, وكلمة لأهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم الدكتور خلف بن مطر العنزي, وقصيدة وطنية بالفصحى للشاعر هادي بن سيف المضياني، ثم قصيدة نبطية للشاعر بندر الرويان، ثم أوبريت "وطن الشموخ" أنشده محمد الضوي، تلا ذلك العرضة

في ختام الحفل استمتع الحضور بمشاهدة الألعاب النارية التي زينت سماء محافظة رفحاء وشهدت تفاعل عدد كبير من أهالي المحافظة .

// انتهى //

10:30ت م

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رفحاء 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت محافظة رفحاء اليوم , احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, وذلك بمركز الاحتفالات على طريق المطار، بحضور المحافظ فراج بن سعود العماني .وشهد الحفل إقامة معرض وحدة وطن, وكلمة لأهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم الدكتور خلف بن مطر العنزي, وقصيدة وطنية بالفصحى للشاعر هادي بن سيف المضياني، ثم قصيدة نبطية للشاعر بندر الرويان، ثم أوبريت "وطن الشموخ" أنشده محمد الضوي، تلا ذلك العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والمسؤولين .في ختام الحفل استمتع الحضور بمشاهدة الألعاب النارية التي زينت سماء محافظة رفحاء وشهدت تفاعل عدد كبير من أهالي المحافظة .// انتهى //10:30ت م0036

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