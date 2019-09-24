

نجران 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

‏ نجحت الكوادر الطبية الوطنية المتميزة في مستشفى الولادة والأطفال بنجران في إجراء عدد من الجراحات الدقيقة في مجال المسالك البولية للأطفال، حيث تم إجراء 50 عملية جراحية دقيقة لتصليح تشوهات خلقية بالإحليل, وإعادة الخصية المعلقة إلى موضعها الطبيعي بكيس الصفن وذلك خلال الثلاث أشهر الماضية.

وأوضحت صحة نجران أن إجراء هذه العمليات عند العمر المناسب للأطفال يسهم بإذن الله في تجنبهم المضاعفات التي قد تحدث نتيجة التشوهات الخلقية المذكورة سواء صعوبة التبول أو حدوث ضمور و أمراض سرطانية بالخصية عند تركها في غير موضعها الطبيعي لا قدر الله.

// انتهى //

10:30ت م

0035





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء 50 عملية لإصلاح تشوهات في المسالك البولية للأطفال بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.