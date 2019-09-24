اليوم الوطني / محافظة الأسياح تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



الأسياح 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نظمت بلدية محافظة الأسياح أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي، بمنتزه الأمير فيصل بن بندر بالمحافظة .

وتضمن الحفل عرض أوبريت وطني مقدم من مكتب تعليم المحافظة، وقصائد وطنية، والعرضة

// انتهى //

10:19ت م

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الأسياح 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظمت بلدية محافظة الأسياح أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي، بمنتزه الأمير فيصل بن بندر بالمحافظة .وتضمن الحفل عرض أوبريت وطني مقدم من مكتب تعليم المحافظة، وقصائد وطنية، والعرضة السعودية ، إضافة للعديد من العروض الترفيهية والسحوبات القيّمة للحضور.// انتهى //10:19ت م0032

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