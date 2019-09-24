اليوم الوطني / محافظ ينبع ونائبه يعبران عن اعتزازهما باليوم الوطني الـ89



ينبع 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

عبّر محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، عن اعتزازه بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .

وقال : "نستذكر فيه البطولات الخالدة والإنجاز العظيم الذي حققه صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وتوحيده لهذه البلاد المترامية الأطراف بفضل من الله تحت راية التوحيد حتى أنتشر الأمن وعم الرخاء والاستقرار"، عاداً هذه المناسبة فرصة لاستذكار ما سطره الملك المؤسس -رحمه الله- وماقام به أبناؤه الملوك المخلصين من بعده.

وأضاف السحيمي: اليوم ونحن نعيش اليوم الوطني الـ89 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما تحقق في هذه الفترة الوجيزة من إنجازات أبهرت العالم لن تصفها هذه الكلمات القليلة، فنحن نعيش نهضة تطويرية متسارعة في كافة المجالات وفق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 , وأصبحنا نرى الخطوات المتسارعة نحو تحقيقها، فنسأل الله تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار وأن ينصر جنودنا البواسل ويسدد رميهم.

من جهته أكد وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة في نفس كل مواطن تشرق ذكراها مع طلوع الأول من الميزان كل عام، مبيناً أن اليوم الوطني سيظل -بأذن الله- معلماً مهماً في تاريخ المملكة ومنارة مضيئة تسترشد بها الأجيال على درب التقدم والخير والأمان والسلام, ومشرقاً بالإنجازات الرائعة والعظيمة .

وأضاف : أن بلادنا اليوم تعيش عهداً زاهراً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظة الله- إذا حقق قائد المسيرة لهذه البلاد في مدة وجيزة الكثير من الإنجازات مما جعل العالم يقف احتراما لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.

وسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والخير والسلام وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة ويجزيها خير الجزاء والمثوبة لما قدمته للوطن والمواطن والإسلام والمسلمين.

// انتهى //

10:17ت م

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