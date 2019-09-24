اليوم الوطني / وكيل إمارة الحدود الشمالية يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



عرعر 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رعى وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس أمس، الحفل المقام بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور مدراء الدوائر الحكومية، وذلك بمقر قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بمدينة عرعر.

وفور وصول وكيل إمارة الحدود الشمالية سجل كلمة بمناسبة اليوم الوطني على اللوحة الحائطية، كتب فيها "اليوم الوطني 89 ... همة وعزيمة لا تلين، وعطاء بلا حدود دام عزك ياوطن".

بعد ذلك استهلت فقرات الحفل الخطابي بالسلام الملكي, ثم شاهد الحضور فيلماً وثائقياً يتحدث عن ملاحم بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ , الذي استطاع أن يؤسس هذه الدولة ويوحد كلمتها لتكون تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله وتسير وفق منهج محدد, ورؤية واضحة وشاملة.

عقب ذلك ألقى الشاعر خالد رافع العنزي قصيدة وطنية نالت استحسان الحضور.

بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت وطني قدمه طلاب تعليم المنطقة يحكي عن المنجزات التي تحققت عَلَى مستوى الوطن.

ثم اختتم الاحتفال بالعرضة

// انتهى //

10:01ت م

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عرعر 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرعى وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس أمس، الحفل المقام بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور مدراء الدوائر الحكومية، وذلك بمقر قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بمدينة عرعر.وفور وصول وكيل إمارة الحدود الشمالية سجل كلمة بمناسبة اليوم الوطني على اللوحة الحائطية، كتب فيها "اليوم الوطني 89 ... همة وعزيمة لا تلين، وعطاء بلا حدود دام عزك ياوطن".بعد ذلك استهلت فقرات الحفل الخطابي بالسلام الملكي, ثم شاهد الحضور فيلماً وثائقياً يتحدث عن ملاحم بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ , الذي استطاع أن يؤسس هذه الدولة ويوحد كلمتها لتكون تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله وتسير وفق منهج محدد, ورؤية واضحة وشاملة.عقب ذلك ألقى الشاعر خالد رافع العنزي قصيدة وطنية نالت استحسان الحضور.بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت وطني قدمه طلاب تعليم المنطقة يحكي عن المنجزات التي تحققت عَلَى مستوى الوطن.ثم اختتم الاحتفال بالعرضة السعودية قدمتها جمعية الثقافة والفنون بالحدود الشمالية.// انتهى //10:01ت م0029

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