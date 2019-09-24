

بغداد 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أطلق صاروخين الليلة الماضية باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لبيان السُلطات الأمنية العراقية.

وأشارت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية أن أحد الصاروخين من نوع "كاتيوشا" سقط قرب السفارة الأمريكية، فيما سقط الآخر في نهر دجلة.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

// انتهى //

09:34ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.