

الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفل مطار الملك سعود الإقليمي بمنطقة الباحة أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حيث ازدانت أرجاء المطار بالأعلام وازدهرت شاشات العرض بمختلف العبارات الترحيبية.

وقام منسوبو مطار الملك سعود الإقليمي من خلال استقبال المسافرين القادمين عبر الرحلات الداخلية من مختلف المناطق بالورود ورايات الوطن, إضافة إلى الأهازيج التي شاركت بها الفرق الشعبية احتفالاً بالمناسبة الوطنية المجيدة

// انتهى //

09:34ت م

0021





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني/ مطار الملك سعود بالباحة يحتفي باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.