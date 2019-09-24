

الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقام القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام بالدمام أمس، احتفالية اليوم الوطني الـ 89 بمقر اللجنة.

وتضمنت الاحتفالية، قصائد وطنية، وأوبريت, وفلم وثائقي عن اليوم الوطني، ومسيرة البلاد على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ومسابقة وطنية, إلى جانب توزيع عدد من الهدايا, وصور لقادة المملكة على الزوار.

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09:20ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / لجنة التنمية الاجتماعية بالدمام تحتفي باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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