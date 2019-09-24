شكرا لقرائتكم الليلة.. أمسية علو في الهمة بـ ثلوثية أحمد التويجري في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-24 الليلة.. أمسية علو في الهمة بـ ثلوثية أحمد التويجري في بريدة متابعات الخليج 365- القصيم Advertisements تحت رعاية وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني تقيم ثلوثية أحمد التويجري بمدينة بريدة أمسيتها الأسبوعية مساء اليوم (الثلاثاء) عن اليوم الوطني بورقة يقدمها الدكتور / عواد بن عايد الشمري، تحت عنوان: اليوم الوطني.. علو في الهمة لبلوغ القمة.

والدعوة عامة للجيمع.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أمسية علو في الهمة بـ ثلوثية أحمد التويجري في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.