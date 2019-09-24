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عرض عسكري ضخم وفعاليات شعبية كرنفالية بالمنطقة الشمالية الغربية
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
تنظم قيادة المنطقة الشمالية الغربية – اليوم – حفلاً كرنفالياً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, ضمن فعاليات “همة حتى القمة”، وذلك من خلال حزمة من العروض الفنية والشعبية التي تمتد على طول ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز العسكرية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً.
وتتنوع فعاليات الاحتفال مابين الفقرات الترفيهية والشعبية, بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض العسكرية والقصائد الوطنية، ليكون أهالي منطقة تبوك على موعد مع استعراض فريد لأبطالنا البواسل تعكس فقراته قيم الاعتزاز والفخر بالأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وتُثمن تضحياتهم في إطار استعراضي يترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب كافة أطياف المجتمع ويجسد معاني الصمود وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد الممزوجة بمواصلة مسيرة التنمية والتطور.
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