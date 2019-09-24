الان تتابع شاهد: رسالة وطنية عميقة من #وزير_التعليم #همة_حتى_القمة #السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رسالة وطنية عميقة لمنسوبي وزارته في ذكرى يوم الوطن المجيد 89، شدد فيها على أن همّة التعليم قمّة للوطن.

وغرّد آل الشيخ قائلاً: أحبتي منسوبي التعليم.. أبنائي الطلاب والطالبات.. أهنئكم باليوم الوطني 89 ونجدد فيه الولاء لقيادتنا، والعمل لتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف: أعتزّ بما تقدمونه لرسالة وزارة التعليم وأدعو الله أن يحفظ وطننا من كيد الأعداء، ويوفقنا لخدمته، ونكون سداً منيعاً أمام أعدائه؛ لتكون همة التعليم قمة للوطن.

سعى الملك عبدالعزيز رحمه الله ورجاله المخلصين في بناء هذه الدولة على مبادئ ثابتة وراسخة من كلمة التوحيد الخالدة وقيم العدل والمساواة والسلام كما ساهم في لم شتات الإنسان والمكان في أعظم عمل إنساني للوحدة الوطنية في العصر الحديث.

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وامتد أثر توحيد البلاد على يد مؤسسها على ما تعيشه المملكة اليوم من أمن وأمان ووحدة وتلاحم وثيق بين القيادة والشعب وتنمية مستدامة ومنجزات متواصلة وخدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما وعلاقات دولية ممتدة ومؤثرة وعمق عربي وإسلامي ليس له حدود.

وقال: تشهد المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله مرحلة تحول تاريخية في تطوير المفاهيم وبناء العلاقات ورسم خارطة جديدة من المنجزات النوعية ذات العائد الملموس وإطلاق البرامج الوطنية والمبادرات وتمكين الشباب السعودي.

واشار بتفعيل مشاركة المرأة في مراكز قيادية في مختلف القطاعات، حيث ينطلق العمل في كل ذلك برؤية طموحة، وعزيمة لا تنثني، وحزم لا يلين.

وقال نعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة التعليم على عدة مستويات أبرزها اهتمام القيادةِ بتنمية الموارد والقدرات البشرية وتطوير منظومة العمل وهيكلة قطاعاته وحوكمة أنظمته وإجراءاته وضمان نواتج أفضل للتعلم.

عملنا على تنقية وتطوير المناهج وتكثيف محتواها الوطني، لتعزيزِ الانتماء وتعميق الشخصيةِ الوطنية والتعريف بالرموز الوطنية، والتركيز على قيم التسامح والتعايش فيها.