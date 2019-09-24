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2019-09-24 فنانة تشكيلية تشارك بلوحة مضيئة للملك سلمان في احتفالات طريف متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك شاركت الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني ضمن فعاليات اليوم الوطني 89 بمحافظة طريف برسمة مضيئة الأولى من نوعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بطول وارتفاع مترين. Advertisements وأوضحت القرعاني أن اللوحة تتميز بكونها رسمتين برسمة بورتريهات للملك وولي العهد بالألوان تظهر بالضوء ورسمة بوب آرت للملك تضيء في الظلام.







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