عبر “المواطن”: أهالي حفر الباطن يعبرون عن مشاعر الحب والولاء للوطن

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2019-09-24 عبر “متابعات الخليج 365”: أهالي حفر الباطن يعبرون عن مشاعر الحب والولاء للوطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن رصدت عدسة صحيفة “متابعات الخليج 365” مشاعر أهالي محافظة حفر الباطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة. Advertisements وعبر الأهالي عن مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة, منوهين بما تشهده المملكة وما تحقق لهذه البلاد من قفزات تنموية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، داعين الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد وقيادتها وشعبها الكريم.







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