، 5 أطعمة إذا أهملتها سيرتفع ضغطك.. تعرّف عليها ،

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الطعام له دور كبير في العلاج؛ لذا نجد أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة ضغط الدم لهم طريقة معينة في تناول الطعام للحد من حدوث مضاعفات خطيرة على حياتهم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على بعض الأطعمة التي ستعرّض الشخص للعديد من المضاعفات في حالة إهمالها؛ وذلك وفقًا لموقع "medicaldaily".
ونجد أن بعض الأشخاص يجهلون أهمية تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وبعض الفيتامينات والعناصر الأخرى المهمة لجسم الإنسان؛ خاصة مريض الضغط المرتفع.. ومن الأطعمة التي يجهلها مريض الضغط مع أنها مفيدة له ولصحته:
- السلطة الخضراء والخضراوات الورقية؛ فهي قيم غذائية عالية، وتساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، وتحدّ من تعرضه للارتفاع؛ لأنها غنية بالمغنسيوم والبوتاسيوم.
- الحليب: يحتوى على بعض العناصر المهمة لك ولصحتك، ويساهم في تنظيم نسبة الضغط، ويحد من ارتفاعه خاصة إذا كان خالي الدسم.
- الموز والرمان يُعدان من الفواكه الغنية بنسبة جيدة من البوتاسيوم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الدورة الدموية في الجسم، وتنظيم نسبة الضغط.
- العدس من البقوليات الغنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد بشكل كبير في تخفيض ضغط الدم والحد من ارتفاعه.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 09:01 AM
تحمل قيمًا غذائية عالية وتساعد على تنظيم ضغط الدم5 أطعمة إذا أهملتها سيرتفع ضغطك.. تعرّف عليها
الطعام له دور كبير في العلاج؛ لذا نجد أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة ضغط الدم لهم طريقة معينة في تناول الطعام للحد من حدوث مضاعفات خطيرة على حياتهم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على بعض الأطعمة التي ستعرّض الشخص للعديد من المضاعفات في حالة إهمالها؛ وذلك وفقًا لموقع "medicaldaily".
ونجد أن بعض الأشخاص يجهلون أهمية تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وبعض الفيتامينات والعناصر الأخرى المهمة لجسم الإنسان؛ خاصة مريض الضغط المرتفع.. ومن الأطعمة التي يجهلها مريض الضغط مع أنها مفيدة له ولصحته:
- السلطة الخضراء والخضراوات الورقية؛ فهي قيم غذائية عالية، وتساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، وتحدّ من تعرضه للارتفاع؛ لأنها غنية بالمغنسيوم والبوتاسيوم.
- الحليب: يحتوى على بعض العناصر المهمة لك ولصحتك، ويساهم في تنظيم نسبة الضغط، ويحد من ارتفاعه خاصة إذا كان خالي الدسم.
- الموز والرمان يُعدان من الفواكه الغنية بنسبة جيدة من البوتاسيوم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الدورة الدموية في الجسم، وتنظيم نسبة الضغط.
- العدس من البقوليات الغنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد بشكل كبير في تخفيض ضغط الدم والحد من ارتفاعه.
، 5 أطعمة إذا أهملتها سيرتفع ضغطك.. تعرّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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