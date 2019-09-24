، طلاب يرفضهم "الدمج" لكبر سنهم .. نُقلوا لمسافات بعيدة و"تعليم صبيا" يرد ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما طالب الآباء بإعادة فتح مقاعد الدراسة في "ابتدائية البنين" وإجراءات عادلة

طالب أولياء أمور طلاب مدرسة نورة الابتدائية والمتوسطة بمحافظة صبيا التي يجتمع فيها طلاب من قرى عدة، "تعليم صبيا"، باتخاذ إجراءات عادلة وإعادة فتح مقاعد الدراسة للطلاب بعدما أغلقت في ابتدائية البنين؛ حيث جرى رفضهم في برنامج الدمج بسبب كبر سنهم ونُقلوا لمدرسة بعيدة.

تفصيلاً، قال أولياء الأمور: "لقد قامت المدرسة بنقل أبنائنا خارج مدرستهم إلى مدرسة المحاصية التي تبعد عن النطاق العمراني بمسافة كبيرة"، مشيرين إلى أن عدد الطلاب واحد وعشرون طالباً تقريباً ويعيشون في معاناة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم "تعليم صبيا" إبراهيم الحازمي؛ لـ"الخليج 365": "بناءً على توجيهات وزارة التعليم بشأن تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة وحيث تمت الموافقة على إدراج 75 مدرسة ضمن المشروع الوزاري الجديد، وحيث إن مدرسة نورة إحدى المدارس المطبّقة للطفولة المبكرة، فقد تم نقل الطلاب الذين تتوافق أعمارهم مع السن النظامية المعتبرة لانتقال البنين في الصفوف الأولية لمدارس البنات.

وأضاف: "ونظراً لوجود طلاب لا تنطبق عليهم ضوابط التحويل لمدارس الطفولة المبكرة فقد وجّه مدير "تعليم صبيا" ضيف الله بن علي الحازمي؛ لجنة من مكتب "تعليم صبيا" لدراسة أوضاع الطلاب الذين لم يتم تحويلهم إلى مدارس البنات، وتحديد مدرسة متوسطة المسافة يتم انتقال الطلاب إليها لمواصلة تعليمهم".