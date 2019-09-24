التسجيل في الوظائف التعليمية 1441 على Jadara3 موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية دخول جدارة...

التسجيل في الوظائف التعليمية على رابط موقع جدارة Jadara3 التابع لوزارة الخدمة المدنية وذلك للعام الحالي 1441، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المعلنة على موقع جدارة، وكذلك كافة الأخبار والنتائج الخاصة بالوظائف، ويمكن حاليا الدخول على موقع جدارة للقيام بعملية التسجيل من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية، ويتميز موقع الخدمة المدنية بكونه الموقع الإلكتروني الذي يتابعه جميع الخرجين في محاولة منهم للالتحاق بالوظيفة المناسبة، وذلك سواء للخرجين والخريجات، كما سنستعرض معكم أهم الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الوظائف بوجه عام والوظائف التعليمية بوجه خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع جدارة هو الجهة والمنظومة المنوط بها توفير الوظائف المناسبة للرجال والسيدات طالبي الوظائف من المواطنين السعوديين، حيث يجب على من يرغبون في الحصول على الوظائف التي تلائمهم، فيجب عليهم أولا تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وكذلك الخبرات العلمية والعملية التي اكتسبوها سابقاً، كما يجب إرفاق وتقديم الوثائق اللازمة، وتتم عملية التسجيل من خلال خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يعلن عنها موقع جدارة، من قِبل الجهات الحكومية، ويجب أن تتوافق المؤهلات والتخصصات مع الوظيفة المُعلن عن شغورها، وبعد التقديم والتسجيل يتم مطابقة البيانات وتدقيقها آلياً، ثم يتم تمرير هذه البيانات الخاصة بالمتقدين للوظائف من خلال نظام الترشيح الآلي،ثم بعد ذلك يتم عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان عن الوظائف.

دخول موقع جدارة البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني

للتقديم على إحدى الوظائف الرسمية الشاغرة بالخدمة المدنية، يمكنكم استكمال نموذج التوظيف من خلال:

خدمة التوظيف الإلكتروني ( جدارة ). الوظائف المساندة ( ساعد ). دخول جدارة البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني

شروط استخدام خدمة موقع جدارة للوظائف

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أن يكون المستخدم سعودي الجنسية.

أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

آلية استخدام خدمة جدارة

التسجيل في الخدمة أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب سابق.

استكمال بيانات السيرة الذاتية.

الإضافة والتعديل على بيانات المؤهلات العلمية.

الإطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم لها.

الإطلاع على نتائج الترشيح.

معلومات عن خدمة جدارة

رسوم الخدمة : خدمة مجانية

وقت الإنجاز : 7 أيام عمل

توفر الخدمة : 24/7

أوقات العمل : من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً

اتفاقية مستوى الخدمة لمعلومات اتفاقية مستوى الخدمة يرجى زيارة اتفاقية مستوى الخدمة

الدعم والمساندة للحصول على الدعم والمساندة من خلال رابط الدعم والمساندة

لمزيد من التفاصيل عن طريق رابط دليل المستخدم

شروط التسجيل في الوظائف التعليمية 1441 على جدارة

يجب أن تكون معادلة المؤهل من خارج المملكة.

يجب أن تتناسب الدرجة العلمية للمتقدم وكذلك التخصص.

يجب أن يجتاز الشخص المتقدم جميع الاختبارات.

موقع جدارة 1441

موقع جدارة والذي يمكن من خلالة التعرف على الخدمات التي يقدمها الموقع بخصوص التسجيل في الوظائف التعليمية، وذلك الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع جدارة المنصة الإلكترونية للتوظيف.

الضغط على طلب التسجيل لمتقدم جديد.

إدخال البيانات المطلوبة والدرجة العلمية أيضاً الخاصة بالمتقدم.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المراد إدخالها.

إذا كنت متقدم لديك مؤهل علمي شامل، يجب اختيار التقديم على المفضلات.

استخراج نتائج ترشيح جدارة على المفضلات.

أعلنت وزارة الخدمة المدنية إطلاق برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وأوضحت الخدمة المدنية أن هذه الخطوة تأتي لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها التي مُكنت منها بما يحقق ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية، وفي وقت سابق، أكدت الخدمة المدنية أن لائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة تمكن إعارة الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية للعمل في بعض الجهات بشكل مؤقت.

ومن الجدير ذكره أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت هذا الموقع للتسهيل على المواطنين في الحصول على فرص مناسبة للعمل داخل المملكة وأيضاً تساعد في القضاء على البطالة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإعارة هي عمل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية بشكل مؤقت لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية، والحكومات الأجنبية، والهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية.