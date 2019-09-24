«الدايم يدوم».. مبادرة مجتمعية لاستبدال الأكياس البلاستيكية

أطلقت جمعية حماية المستهلك مبادرة «الدايم يدوم» وهي مبادرة مجتمعية بمشاركة طوعية لعدد من الأسواق المركزية، وذلك باستبدال الأكياس البلاستيكية بالأكياس الدائمة مجاناً، تزامناً مع فعاليات اليوم الوطني89 للمملكة، وتهدف المبادرة إلى المحافظة على بيئة الوطن، ونشر ثقافة استخدام الأكياس الدائمة والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، لما يشكله الاستخدام الزائد لأكياس البلاستيك من خطر على البيئة وعلى الحياة الفطرية، حيث تتعرض ملايين الطيور البحرية للموت سنوياً بسبب النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية، وقد تصل فترة التحلل لبعض منتجات البلاستيك إلى أكثر من 500عام، وبالتالي فإن أثرها السلبي يعود على الإنسان مع مرور الزمن.

وأوضحت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، د. سمر بنت عبدالله القحطاني، بأنه وبناء على اختصاصات الجمعية في نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي، وتزامناً مع فعاليات اليوم الوطني89، وحفاظاً على بيئة وطننا الغالي، أطلقت الجمعية هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من كبرى الأسواق المركزية وهم: شركة أسواق عبدالله العثيم وشركة أسواق كارفور، وشركة لولو ماركت؛ وذلك بتوزيع الأكياس الدائمة مجاناً ونشر ثقافة استخدام الأكياس الدائمة، حيث ثبت أنها أحد أفضل الحلول للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك وفقاً للأبحاث والدراسات العلمية وتحليل تجارب الدول والجمعيات المهتمة بالبيئة، مضيفة بأن الجمعية تُشجع استمرار مثل هذه المبادرات التي تحافظ على البيئة والجمعية ترحب بأي تعاون مستقبلي.