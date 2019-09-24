بالصور.. فيصل بن نواف يرعى احتفال الجوف بمناسبة اليوم الوطني

بحضور الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف انطلقت مساء اليوم احتفالات منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية الذي نظمته وأقامته أمانة منطقة الجوف بالاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.

وفور وصول أمير منطقة الجوف عزف السلام الملكي، بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان قال فيها: يطل علينا اليوم الوطني التاسع والثمانين، طاوياً صفحة جديدة من صفحات التاريخ المجيد، ليجدد بطولات الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله - ورجاله الأوفياء، الذين صنعوا بملاحمهم وبطولاتهم وتضحياتهم وطناً يعتلي قمم المجد، ويضع له بصمة في مواقع الصدارة بين دول العصر الحديث، لتتحول بعد ذلك مملكتنا وعلى مر السنين إلى دولة قوية سياسيًا واجتماعيًا، فريدة وعامرة بالأمن والرخاء والاستقرار، وليبدأ مسيرة النهضة الشاملة المباركة، والتي أكملها أبناؤه وأحفاده البررة أولئك الرجال الأفذاذ الذين حافظو على هذه الدولة المباركة عبر السنين، لتستمر بالنمو والعطاء والتطور.

وأضاف المهندس الشرعان: واليوم يرتدي الوطن الغالي ثوباً جديداً تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ويسير بخطى متسارعة نحو تحقيق رؤية 2030 تلك الرؤية الطموحة التي تعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح الشامل، وتعزيز استقرار ورفاهية المواطن وحشد همته واستغلال قدراته لفتح مجالات علمية واقتصادية له، وتعزيز مشاركته الفعالة في بناء الوطن الشامل لتؤكد في الوقت ذاته أن المملكة قادرة بإذن الله على مواجهة التحديات المختلفة في ظل ما يشهده العالم من تحديات على جميع الأصعدة.

ورفع الشرعان أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - مقدمًا الشكر للجان العاملة في احتفالات منطقة الجوف في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة.

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية بالفصحى ألقاها الدكتور أحمد بن عبدالله السالم، ثم شاهد الجميع أوبريتًا بعنوان «الثوب الجديد»، الذي شارك فيه مجموعة من الفنانين والفنانات ثم أُدِّيت العرضة السعودية.

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وقال أمير منطقة الجوف في تصريح بهذه المناسبة: «نعيش هذه الأيام مشاعر الفرحة والابتهاج بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، التي تأتي تزامنًا مع ما تشهده بلادنا من تطور وازدهار في كافة المجالات، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وهي المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن سعودي يفخر بقيادته الحكيمة وبمنجزات وطنه وقوة بلاده ومكانتها».

وأضاف: « كما أن هذه المناسبة العزيزة علينا تدفعنا لبذل المزيد من الجهود والعمل بإخلاص للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية ومقومات بلادنا، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء».

وقدم الشكر لأمانة الجوف على جهودها المبذولة في إظهار الفرحة بهذه المناسبة العزيزة ولكل من ساهم في إنجاحها، متمنيًا لوطننا الخير والنماء في ظل قيادتنا الرشيدة.

وفي الختام كرّم أمير منطقة الجوف أبناء شهداء الواجب في الحد الجنوبي الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي, والمشاركين, وتسلم درعًا من أمين منطقة الجوف بهذه المناسبة, ثم انطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء الجوف فرحًا بهذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الشعب السعودي.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وعدد من مديري الإدارات من مدنيين وعسكريين.