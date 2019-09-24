اليوم الوطني / ثقافية الخرج تحتفي غداً بيوم الوطن الـ 89



السيح 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

تحتفي اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض مساء غدٍ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك في قاعة جمعية البر الخيرية بمدينة السيح.

ويشتمل برنامج الاحتفال على أمسية بعنوان "خواطر تاريخية وطنية"، يقدمها الدكتور فايز البدراني، وأمسية شعرية بمشاركة الشاعران حسن الكميت وعلي البحيري، ومعرض فنّي يحكي هذه المناسبة، ومعرض للصور التاريخية عن المملكة عامةً، ويسلط الضوء على مدن وقرى الخرج بجانب عرض مسرحي وأناشيد وطنية.

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08:19ت م

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